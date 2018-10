Zbliża się koniec wiz do USA

Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce postawiła sobie za punkt honoru, aby wydarzyło się to w ciągu maksymalnie 18 miesięcy - tak deklaruje w rozmowie z Onetem

Zniesienie wiz do USA dla polskich obywateli to obietnica pani ambasador złożona już na początku kadencji. Georgette Mosbacher chciałaby, aby zniesienie wydarzyło się to jeszcze w trakcie trwania jej kadencji ambasadora USA.

W rozmowie z Onetem deklaruje, że wizy powinny zostać zniesione w ciągu 12-18 miesięcy.

Uważam, że nigdy nie powinniśmy mieć programu wizowego. Czy powinniśmy go znieść? Absolutnie tak. Uczyniłam to jednym z moich priorytetów - mówiła

czytaj całość z Business Insider

AR/BI