Włosi nie zmienią ani przecinka w budżecie

Wicepremier Włoch, szef MSW Matteo Salvini oznamił w czwartek, że rząd „nie zmieni ani przecinka” w projekcie budżetu na przyszły rok, odrzuconym przez Komisję Europejską. Powodem decyzji KE jest m.in deficyt na poziomie 2,4 proc. PKB, uznany za zawyżony.

W wystąpieniu na targach koni w Weronie Salvini oświadczył:

Jesteśmy spokojni. Ponieważ jesteśmy dobrze wychowani, liściki z Brukseli otwieramy, czytamy, odpowiadamy, oni odpisują, a my znów odpowiadamy, ale nie zmienimy ani przecinka w budżecie, który doprowadzi do wzrostu Włoch.

Jeśli Bruksela albo jakiś profesorek chce, aby był wzrost we Włoszech o zero przecinek coś tam, to trafił nie na ten rząd co trzeba i nie tego ministra - dodał