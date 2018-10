Oferta obligacji detalicznych bez zmian

Resort finansów pozostawił bez zmian listopadową ofertę obligacji detalicznych. We wrześniu sprzedano obligacje oszczędnościowe za 984 mln zł, a dotychczas w 2018 r. nabywców znalazły papiery za łączną kwotę 8,9 mld zł.

Oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych jest zróżnicowana pod kątem czasu trwania inwestycji oraz sposobu naliczania i wypłaty odsetek. Jest to najbezpieczniejszy instrument dostępny na rynku, dający nabywcom gwarancję kapitału i elastyczny dostęp do środków. Zakupu można dokonać nawet bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony internetowej www.obligacjeskarbowe.pl – komentuje, cytowany w komunikacie Piotr Nowak, wicemnister finansów.

Resort informuje, że oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, 2-letnich - 2,10 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. (oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze), 2,40 proc. dla 4-latek (oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc.) oraz 2,70 proc. dla 10-latek 9Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich, wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc.).

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania (oprocentowanie obligacji rodzinnych zmienia się co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.