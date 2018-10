Potrzebne zaświadczenia o przekształceniu

Urzędy mają teraz czas, aby przygotować zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Agencje rynku nieruchomości alarmują, że od początku 2019 roku bez zaświadczenia nie będzie można sprzedać mieszkania.

Agencja rynku nieruchomości Home Broker przypomniała, że „w związku z likwidacją użytkowania wieczystego i przekształceniem go w prawo własności lub współwłasności, rynkowi mieszkaniowemu grozi na początku 2019 roku mały paraliż”.

Jak przypomniał Krasoń, w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zapisano, że „podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie”, które wydaje odpowiedni organ.

Zależnie od tego, kto dotąd był właścicielem działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub inną wskazaną przez ustawę osobę. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie dokumentu. Wówczas urząd będzie miał na to cztery miesiące - podał Krasoń.

Dokument ten będzie trafiał też do sądu prowadzącego księgi wieczyste (KW) i będzie podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w KW oraz ewidencji gruntów i budynków”. „Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej jest bowiem niezbędne do tego, by sprzedać nieruchomość na danym gruncie położoną. Bez tego notariusz nie ma podstawy do przygotowania transakcji - podał Krasoń.