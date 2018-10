Skrót wiadomości ze spółek giełdowych

Segment detaliczny PKN Orlen w trzecim kwartale 2018 roku zwiększył wynik EBITDA LIFO do 723 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 113 mln zł. Koncern zwiększył też na wszystkich rynkach wolumeny sprzedaży - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.