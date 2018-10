Oszczędności na BHP już od stycznia

Rok 2018 śmiało można nazwać przełomowym dla przedsiębiorców, głównie prowadzących małe firmy. Innowacyjna firma bez ZUS i szereg innych ułatwień wynikających z Konstytucji Biznesu z pewnością motywują tych, którzy chcą pracować na swoim. Jak się okazuje, przed nami kolejne zmiany. Czy od stycznia czekają nas oszczędności na BHP w firmie? Zobacz szczegóły!

Mowa tutaj o pakiecie MŚP, czyli noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jak zapowiada rząd, będzie to prawie 50 uproszczeń umożliwiającym przedsiębiorcom spore oszczędności.

Wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce już działa, jednak zaniedbania w tym zakresie sięgają wielu lat. Część z nich unormowała m.in. Konstytucja Biznesu czy pakiet 100 zmian dla firm. Nad rozwiązaniem kolejnych, takich jak zatory płatnicze czy niska obecność MŚP w zamówieniach publicznych, pracujemy – mówi Jadwiga Emilewicz Minister Technologii i Przedsiębiorczości

Co z tym BHP?

Projekt zmian skierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki nim, zlikwidowany zostanie obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników tych branż, które są najmniej wypadkowe. Zaliczają się do nich m.in. pracownicy administracyjno-biurowi, zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono, nie wyższą niż trzecia, kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Wygeneruje to spore oszczędności dla właścicieli firm.

Jak jest obecnie? Wszelkie koszty szkoleń, zarówno wstępnych jak i okresowych z zakresu BHP ponosi pracodawca. Oznacza to, że zatrudniając przykładowo jednego pracownika, nawet na umowę zlecenie czy w niepełnym wymiarze godzin, musimy jako właściciele danej firmy pokryć koszty związane z jego przeszkoleniem BHP. Po wstępnych, obowiązkowych badaniach przychodzi czas także na okresowe, które w przypadku najmniej wypadkowych branż, zgodnie z rozporządzenie ministra gospodarki i pracy, muszą być przeprowadzane co 6 lat. Jeśli zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku, możemy liczyć na spore oszczędności w tym zakresie.

Mniej specjalistów BHP w firmach?

Pakiet MŚP przewiduje także zmiany, jeśli chodzi o konieczność zatrudniania specjalistów BHP w firmach. Projekt podnosi z 20 do 50 pracowników próg do którego pracodawca zakwalifikowany, zgodnie z przepisami ZUS, do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia, nie musi zatrudniać specjalisty od BHP. Oznacza to, iż sam, jako właściciel danej firmy, będzie mógł pełnić zadania służby BHP. To generuje kolejne oszczędności, zwłaszcza jeśli do tej pory obowiązujący próg był przekroczony zaledwie minimalnie.