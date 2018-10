Jesteśmy w elicie elit

Wejście do grupy rynków rozwiniętych to z jednej strony wielka satysfakcja i prestiż, a z drugiej moment wielkiego wyzwania. W tej chwili udział naszych indeksów jest stosunkowo niewielki. Mamy więc pole do popisu, aby starać się by był coraz większy. Jedyną polską firmą, która weszła do grupy największych spółek jest Bank PKO BP - mówił w Wywiadzie Gospodarczym Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowej PKO BP .

Od 24 września jesteśmy w I lidze rynków kapitałowych.

To był długi proces, który jest zasługą dwóch rzeczy: z jednej strony to jest uznanie dla polskiej gospodarki - jednym z kryteriów, aby zostać zaliczonym do rynków rozwiniętych jest PKB, a z drugiej strony cały szereg czynników związany z rozwojem ruchu kapitałowego w Polsce - wyjaśniał dyrektor

Jest to wyróżnienie o znaczeniu prestiżowym, reputacyjnym i z dnia na dzień nie powoduje trzęsienia ziemi. Jednak to, że jedna z dwóch największych instytucji uznała Polskę za rynek rozwinięty, jest bacznie obserwowane przez inwestorów. Postrzegają nas teraz jako rynek stabilny, przewidywalny. bezpieczny, a za tym idzie to, że większa grupa inwestorów jest skłonna tutaj zainwestować swoje pieniądze - dodał.

PKO Bank Polski jest jedyną polską spółką zaliczoną do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell.