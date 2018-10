Startuje Mieszkanie Plus w Gdyni

W piątek rusza nabór w ramach gdyńskiego Mieszkania plus - poinformował BGK Nieruchomości. Przyszli najemcy mają do wyboru 172 mieszkania. Nabór potrwa do 30 listopada tego roku.

Przyszli najemcy mają do wyboru mieszkania od 1-pokojowych do 5-pokojowych. Mogą wybrać opcję najmu, a także najmu z dojściem do własności w różnych okresach - 15, 20, 25, 30 lat” - podał BGKN. Mieszkanie plus w Gdyni ma możliwie jak najszerzej odpowiadać na potrzeby mieszkańców miasta, którzy poszukują własnego dachu nad głową. Dlatego oferujemy różne rodzaje umów - długoterminowego najmu i najmu z dojściem do własności” - powiedział Tomasz Górnicki, członek zarządu BGK Nieruchomości, cytowany w komunikacie.

Jak dodał Górnicki, „w zależności od sytuacji finansowej najemcy, będzie on mógł stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania już po 15 lub dopiero po 30 latach od momentu podpisania umowy”.

Proponujemy także różne standardy wykończenia mieszkań - od deweloperskiego po wykończenie +od klucz+. Nasza oferta jest szeroka, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że inne są potrzeby seniorów, a inne młodych rodzin z dziećmi - zaznaczył.

Jak podano, „aplikujący o mieszkanie muszą spełniać kryteria, z których najważniejszym jest tzw. zdolność czynszowa”.

Czynnikiem decydującym o przyznaniu mieszkania jest spełnienie kryteriów finansowych, czyli posiadanie zdolności terminowego opłacania czynszu najmu - podał BGKN. Ustalając kryteria, poza tymi, które zostały bezwzględnie narzucone przez ustawę, chcieliśmy, aby preferencje mieli ci gdynianie, którzy najbardziej potrzebują wsparcia (…)” - powiedziała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, cytowana w komunikacie. Dodatkowo wprowadziliśmy ułatwienia dla rodzin, osób starszych i borykających się z poważną niepełnosprawnością” - dodała.

W ramach kryteriów pierwszeństwa przyznawane są punkty. Najwięcej (po 10 punktów) można otrzymać za zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Gdynia oraz rozliczanie się z podatku dochodowego w Gdyni.

Nabór wniosków odbywa za pośrednictwem strony internetowej mieszkanieplusgdynia.pl.

We wniosku należy podać m.in. swoje dane osobowe, rodzaj umowy, jaką najemca jest zainteresowany oraz metraż mieszkania. Wypełniając go należy zwrócić uwagę na podanie poprawnego adresu e-mail, na który kandydat otrzyma informację zwrotną z nadanym numerem wniosku oraz wymaganymi oświadczeniami i dokumentami - poinformował BGKN.

Potencjalni najemcy będą mieli 14 dni na dostarczenie wypełnionych dokumentów do jednego z trzech Punktów Informacyjnych programu Mieszkanie plus (m.in. w gdyńskim Urzędzie Miasta). Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2018 roku.

Inwestycja w Gdyni, finansowana przez BGK Nieruchomości, to 172 mieszkania w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach. Jak informuje BGKN, to zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2,3,4 oraz 5-pokojowe. Na osiedlu przewidziano także 224 miejsca postojowe dla samochodów.

Jak informował BGKN, „wysokość czynszu w gdyńskiej inwestycji programu Mieszkanie plus będzie uzależniona od rodzaju zawartej umowy najmu i standardu wykończenia lokalu”.

Zgodnie z założeniami średnia stawka czynszu za najem mieszkania, na minimum 24 miesiące, w standardzie wykończonym wyniesie 19,83 zł za m kw. Natomiast za najem z dojściem do własności na 30 lat, w stanie deweloperskim, wyniesie 23,60 zł za m kw. - poinformowano.

Chętni na gdyńskie Mieszkanie plus wypełniali ankiety. Formularze (było ich 621) miały pokazać, jakie preferencje mają rodziny zainteresowane najmem mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie plus w Gdyni.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie.

