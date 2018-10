Aktywa firm sięgnęły w zeszłym roku prawie 3 bln zł

2.917,6 mld zł wyniosła wartość aktywów (pasywów) podmiotów gospodarczych na koniec zeszłego roku czyli o 4,5 proc. więcej niż na koniec roku 2016. W tym 60,2 proc. stanowiły aktywa trwałe, a 39,7 proc. aktywa obrotowe.- podał GUS.

Jak informuje GUS, aktywa trwałe netto osiągneły wartość 1.757,4 mld zł (o 3,2 proc. więcej niż na koniec roku 2016).

W strukturze aktywów trwałych netto obniżył się udział rzeczowych aktywów trwałych (z 64,7 proc. do 63,6 proc.) oraz należności długoterminowych (z 1,8 proc. do 1,5 proc.). Wzrósł udział inwestycji długoterminowych (z 24,7 proc. do 25,4 proc.), udział wartości niematerialnych i prawnych (z 6,3 proc. do 6,9 proc.) oraz udział długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 2,5 proc. do 2,6 proc.) - podał Urząd.