Polscy producenci otwarci na Internet Rzeczy

Polscy producenci są w przededniu masowego wykorzystania Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT), a zdecydowana większość polskich menedżerów (75 proc.) planuje zastosowanie IoT w swoich firmach w ciągu 2 lat, wynika z raportu Microsoft dotyczącego rynku produkcji w Polsce - „IoT Manufacturing Raport”.

Większość polskich producentów jest na początku swojej podróży IoT. Stosują oni nowe technologie w celu usprawnienia procesów produkcyjnych, ale nie są zaawansowani w zakresie analiz i scenariuszy użycia. IoT służy przede wszystkim do zdalnego zarządzania lub diagnostyki - czytamy w raporcie.

Polskie firmy wyraźnie dynamizują wdrażanie IoT w ostatnim czasie, ale wciąż mają dużą przestrzeń do dalszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości w tym zakresie. Dotyczy to chociażby pełniejszego wykorzystania analizy zbieranych danych i funkcji predykcyjnych. Polski rynek jest na to gotowy, gdyż 75 proc. badanych planuje reinwestycje w parki maszynowe w ciągu najbliższych 3 lat. Może to być jednocześnie swoisty katalizator rozwoju IoT w Polsce jako część naturalnego cyklu reinwestycji - powiedział Mark Torr z Microsoft CEE odpowiedzialny za technologie Big Data, AI i IoT, podczas konferencji dla partnerów Microsoft.