Reforma UE jest konieczna, dowodem - Brexit

Reforma UE jest konieczna, czego dowodem jest Brexit - powiedział premier Czech Andrej Babisz w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” („DGP”). Dodał, że choć jest proeuropejski, to jest nastawiony krytycznie do Komisji Europejskiej.

Premier Czech był pytany o stosunek Czechów do Unii Europejskiej.

Odniósł się również do kwestii uchodźców.

Przyjechałem do Polski zobaczyć, jak działa Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Myślę, że ma ona dobre narzędzia, ale pilnuje granic nie tam, gdzie trzeba, i w efekcie ta nasza wioska Asterixa i Obelixa jest źle pilnowana. Chronione są granice Schengen i to głównie na wschodzie. Tymczasem powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo granic na południu. Bułgaria, Chorwacja i Rumunia powinny być włączone do Schengen, a my powinniśmy stać na straży granic na morzu i chronić Europę przed napływem imigrantów - mówił. Skupmy się na tych możliwościach i celach, które stały u podstaw tworzenia Wspólnoty Europejskiej - zaapelował.