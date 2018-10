Mieszkanie + w Gdyni: 750 wniosków po 4 godzinach

Nie ma lepszego dowodu na celność rządowego programu niż olbrzymie zainteresowanie, jakie wywołują kolejne realizacje. W Gdyni uruchomiono dziś rano system naboru w internecie. Po pierwszych czterech godzinach jest w nim 750 zarejestrowanych wniosków na 172 dostępne mieszkania

Nabór wniosków odbywa za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej gdyńskiej inwestycji www.mieszkanieplusgdynia.pl. We wniosku należy podać m.in. swoje dane osobowe, rodzaj umowy jaką najemca jest zainteresowany oraz metraż mieszkania. Wypełniając go należy zwrócić uwagę na podanie poprawnego adresu email, na który kandydat otrzyma informację zwrotną z nadanym numerem wniosku oraz wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Potencjalni najemcy będą mieli 14 dni na dostarczenie wypełnionych dokumentów do jednego z trzech Punktów Informacyjnych programu Mieszkanie Plus np. znajdującego się w gdyńskim Urzędzie Miasta.

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2018 roku.

Czynnikiem decydującym o przyznaniu mieszkania jest spełnienie kryteriów finansowych czyli posiadanie zdolności terminowego opłacania czynszu najmu. Przyszli najemcy będą także weryfikowani w oparciu o kryteria społeczne, które określono uchwała Rady Miasta Gdyni. Uznano, że preferencje najmu otrzymają: najemcy z dziećmi, osoby, które ukończyły 65 lat, najemcy, których dotyczy problem niepełnosprawności, osoby płacące podatki w Gdyni oraz ci, którzy w niej na stałe zamieszkują.

Zdolność czynszową oraz czynsz można obliczyć za pomocą kalkulatorów znajdujących się na stronie www.mieszkanieplusgdynia.pl Na tej stronie znajduje się także komplet informacji dotyczących całej inwestycji, wszystkich kryteriów naboru.

Osiedle położone w spokojnej okolicy poza centrum, przy ul. Puszczyka w dzielnicy Kacze Buki w Gdyni, jest częścią ogólnopolskiego programu Mieszkanie Plus. Inwestycja to 172 komfortowe i funkcjonalne mieszkania, usytuowane w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach o nowoczesnej architekturze. Przyszli najemcy mają do wyboru mieszkania od 1-pokojowych do 5-pokojowych. Mogą wybrać opcję najmu, a także najmu z dojściem do własności w różnych okresach – 15, 20, 25, 30 lat. Na terenie osiedla przewidziano 224 miejsca postojowe dla samochodów.

Mieszkanie Plus jest szerokim zbiorem działań - inwestycyjnych i legislacyjnych - podejmowanych przez Rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.