PAIH stał się partnerem ZMP w Gdyni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia zyskał w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu partnera do promocji swoich strategicznych inwestycji za granicą. Podczas I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą- PAIH Expo 2018 obie strony zawarły w tej sprawie porozumienie.

Dzięki realizowanym przez PAIH programom ekspansji na rynki perspektywiczne mamy sporą szansę na znalezienie odpowiedniego inwestora dla kluczowego z punktu widzenia rozwoju Portu Gdynia projektu jakim jest Port Zewnętrzny - komentuje Adam Meller, prezes ZMPG.

Nawiązana współpraca koncentrować się będzie w zakresie promocji działań na rzecz napływu zagranicznych inwestycji do Gdyni poprzez organizację spotkań, prelekcji oraz seminariów kontaktowych z zagranicznymi inwestorami.

Korzystając z wiedzy i kompetencji Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, mamy do dyspozycji ponad 50 takich placówek. Dzięki nawiązanej współpracy szybciej dotrzemy do potencjalnych inwestorów zainteresowanych naszymi projektami” – dodaje Grzegorz Dymno, wiceprezes ZMPG.

Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. Docelowo powstać ma 70 Biur, w krajach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm. Biura charakteryzują się elastyczną strukturą dopasowaną do potrzeb i wyzwań na danym rynku oraz szerokim wachlarzem usług świadczonych na miejscu.