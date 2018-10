Jest mniejszy CIT dla małych firm!

Senat zaakceptował w piątek bez poprawek nowelę ustaw podatkowych,zakładającą m.in. 9-proc. CIT dla małych firm oraz zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy

Za zmianami m.in. w ustawach o PIT, CIT głosowało 71 senatorów, dwóch się wstrzymało. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Zaproponowana przez rząd nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ma być realizacją ogłoszonej przez resort finansów polityki tzw. „3P” w prawie podatkowym. Pod hasłem tym kryje się „przejrzystość”, „prostota” i „przyjazność” systemu podatkowego. Polityka ta, jak napisano w uzasadnieniu do projektu, stanowi wyraz odchodzenia od etapu intensywnego uszczelniania systemu podatkowego na rzecz etapu jego upraszczania i racjonalizacji.

Nowela zakłada przede wszystkim wprowadzenie nowej, obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących - szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

Ponadto nowela umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału. Przewiduje też uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku).

Złagodzone mają zostać warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.

W noweli zawarto zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Mają polegać m.in. na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie podwyższeniu do 225 tys. zł miałby ulec ten limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych. W ustawie określono również zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów - przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków eksploatacyjnych.

Na poziomie 150 tys. zł określono limit wartości pojazdu dla odliczenia kosztów w leasingu operacyjnym.

Zmiany przewidują także uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych, dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.

Określono wysokość kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał.

Podwyższono także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym.

Limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25 proc. funduszu płac. Poszerzono również zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT w przypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Wprowadzono również zwolnienia dla jednostek dozoru technicznego. Umożliwiono też, pod określonymi warunkami, posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

Nowela zawiera też propozycje dotyczące spadkobierców sprzedających nieruchomości nabyte w spadku przed upływem 5 lat. Zmiana polega na tym, by okres 5 lat, uprawniający do zwolnienia z podatku, liczyć od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę.

PAP, mw