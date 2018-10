TYLKO U NAS! Wiemy, co było przyczyną awarii w PKO BP

Przywrócono już dostęp do serwisu iPKO i Inteligo. - Cały czas można płacić kartami i korzystać z bankomatów - informuje bank PKO BP na Twitterze. My wiemy już, co było przyczyną awarii.

Szanowni Państwo, z powodu usterki technicznej, niezależnej od banku, dostęp do serwisu iPKO oraz aplikacji IKO jest utrudniony. Trwają prace nad przywróceniem dostępu do usług. Jednocześnie informujemy, że karty płatnicze działają prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia - podał wcześniej bank w komunikacie na Twitterze.

Awarię usunięto ok. 17:30. Prace nad przywróceniem dostępu do usług trwały kilka godzin.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy już, że przyczyną awarii było uszkodzenie światłowodu na warszawskim Bemowie. To nie pierwszy raz, kiedy uszkodzenie światłowodu powoduje utrudnienia na dużą skalę. Podobnie było przy okazji pożaru Mostu Łazienkowskiego, gdy zniszczony światłowód utrudnił funkcjonowanie wielu ważnych instytucji państwowych.

IKO to aplikacja mobilna PKO BP, dostępna na telefony z systemami Android, iOS i Windows Phone, działająca od 2013 roku. W lecie przedstawiciele banku informowali, że w IKO notowanych jest 7 milionów transakcji każdego miesiąca. Serwis iPKO to serwis transakcyjny.

mw