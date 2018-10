Niebieski Szlak Lotos dla kierowców „elektryków”

Lotos rozpoczął test pierwszych 12. punktów ładowania pojazdów elektrycznych pomiędzy Warszawą a Gdańskiem i Gdynią, przy trasie A1 i A2. Od 26 października br. kierowcy samochodów elektrycznych mogą przejechać trasę ze stolicy Polski do Trójmiasta i z powrotem. Korzystanie z szybkich ładowarek będzie bezpłatnie aż do odwołania - podała spółka w komunikacie

Stawiamy kolejne kroki na drodze ku przyszłości. Lotos rozwija się razem z rynkiem samochodowym, dlatego w ramach realizowanej strategii do roku 2022 angażuje się w innowacyjne projekty związane z rozwojem paliw alternatywnych – podsumowuje Mateusz A. Bonca, prezes Grupy Lotos.

Warto dodać, że spośród pierwszych 50 stacji, które LOTOS planuje wyposażyć w szybkie ładowarki, aż 1/3 to właśnie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

LOTOS stara się wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną na głównych trasach przelotowych. W swoich dalszych planach spółka zakłada wyposażenie kolejnych 38 stacji w punkty ładowania energii elektrycznej.– mówi Wojciech Weiss, prezes LOTOS Paliwa.

Umiejscowienie punktów ładowania zaplanowano tak, aby najdłuższy odcinek między nimi nie przekraczał 150 km – czyli tyle, ile wynosi odległość pomiędzy MOP Krzyżanów i MOP Malankowo przy autostradzie A1. Pozwoli to na swobodne przejechanie trasy niezależnie od rodzaju baterii, stylu jazdy czy warunków atmosferycznych.

Technologie związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych są nieustannie rozwijane, jednak jeszcze przez jakiś czas ładowanie baterii „elektryka” będzie zajmowało więcej czasu niż tankowanie baku. Okazuje się jednak, że czas spędzony na MOP-ie przez podróżujących samochodami elektrycznymi i samochodami z silnikami spalinowymi jest podobny i wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Samochody elektryczne powoli zmieniają podejście do transportu.

Kierowcy samochodów elektrycznych i hybrydowych – jak wszyscy kierowcy – są u nas bardzo mile widziani. W trakcie ładowania klienci mogą zrobić niezbędne zakupy w stacyjnym sklepie albo po prostu wygodnie rozsiąść się w strefie gastronomicznej Cafe Punkt, przeglądając prasę przy kawie lub herbacie – mówi Paweł Wachnik, wiceprezes ds. infrastruktury i wsparcia operacyjnego, Lotos Paliwa.

Niebieski Szlak

Każda z dwunastu stacji sieci LOTOS na Niebieskim Szlaku posiada cztery stanowiska ładowania i została wyposażona w ładowarkę o łącznej mocy 150 kW obsługującą trzy międzynarodowe standardy:

CHAdeMO – dedykowany markom japońskim i koreańskim (prąd stały) CCS (Combined Charging System) – dedykowany markom europejskim (prąd stały) Type 2 (prąd zmienny) umożliwiający podłączenie przejściówki dla marki Tesla (odrębny standard).

Jak zaznacza spółka, posiadanie tych standardów umożliwi pełne pokrycie rynku e-mobilności.

Ciekawostką jest fakt, że nazwa standardu CHAdeMo (od słów charge de move) jest także pewną grą słów odnoszącą się do japońskiego stwierdzenia O cha demo ikaga desuka, które z kolei w wolnym tłumaczeniu oznacza „napijmy się herbaty”. Przyjęło się powszechne użycie tego sformułowania, ponieważ ładowanie baterii trwa mniej więcej tyle, co zaparzenie i wypicie tego napoju.

Wszystkie urządzenia mają takie same parametry techniczne, natomiast różnią się systemem zarządzania. Takie podejście pozwala na przetestowanie alternatywnych rozwiązań, aby w kolejnym etapie projektu móc wybrać optymalny.

Lokalizacje punktów ładowania przy Niebieskim Szlaku:

1 Gdynia , al. Zwycięstwa 165

2 Gdańsk, ul. Jana Pawła II 25C

3 Gdańsk, ul. Odyseusza 18

4 Gdańsk, ul. Spacerowa 50

5 MOP Malankowo Zachód

6 MOP Malankowo Wschód

7 MOP Krzyżanów Zachód

8 MOP Krzyżanów Wschód

9 MOP Brwinów Północ

10 MOP Brwinów Południe

11 Warszawa, ul. Radzymińska 160

12 Warszawa, ul. Łopuszańska 29

Jak oceniają przedstawiciele spółki, wspierany przez Grupę LOTOS rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede wszystkim z uwagi na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz sektora poddostawców kluczowych elementów. Grupa LOTOS widzi potencjał naukowy polskich uczelni oraz firm, które już dzisiaj dostarczają wiele komponentów dla światowych koncernów. Na szczeblu rządowym ta szansa została dostrzeżona i podkreślona w stworzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w Planie Rozwoju Elektromobilności oraz w dokumencie Ministerstwa Energi pt. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych.

W ramach tej strategii koncern z Gdańska dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić przedstawiciele Grupy Lotos oraz spółki Lotos Lab, jako podmiotu realizującego zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej Lotos, podpisali we wrześniu br. dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Warszawską. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

W nawiązaniu do coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych w transporcie morskim, Lotos prowadzi również projekt, który pozwoli zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki wykorzystaniu LNG jako paliwa żeglugowego - podaje spółka w komunikacie. - Oprócz wspomnianej wcześniej współpracy z Remontowa LNG Systems, w kwietniu br., LOTOS Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o wspólnej ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu - czytamy dalej.

Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa LOTOS S.A. jest aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy LOTOS S.A. powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Klaster i RIGP były organizatorem 1szej polskiej konferencji wodorowej 1st Polish Conference on Hydrogen Technology (PCHET 2018) w dniu 25 października br. w Gdyni.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – Lotos Dynamic, a także paliwo lotnicze i żeglugowe.

Lotos to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

mw