Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Po trzech kwartałach EBITDA operacyjna Grupy Orbis wynosi 357,9 mln zł, co stanowi wzrost 2,7 proc. w ujęciu porównywalnym do roku poprzedniego - podała spółka w raporcie kwartalnym. Orbis podtrzymuje całoroczną prognozę EBITDA na poziomie 465 - 480 mln zł.

Zarząd Ropczyc spodziewa się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kwartale - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Przychody spółki po trzech kwartałach 2018 wyniosły 274,5 mln zł, co daje wzrost o 35,3 proc. rdr.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na zakwalifikowanie przez Bank Pekao SA obligacji podporządkowanych serii C o wartości nominalnej 200 mln zł do kapitału Tier II - poinformowała spółka w komunikacie.

Dom Development planuje przekazać klientom w czwartym kwartale 2018 roku ok. 1,6 tys. lokali i rozpocząć budowę kolejnych ok. 1,1 tys. - poinformował wiceprezes ds. finansowych Janusz Zalewski. Grupa chce utrzymać w najbliższych latach sprzedaż w Warszawie na poziomie ok. 3 tys. mieszkań, wzrostu skali należy spodziewać się na pozostałych rynkach.