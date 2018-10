Zmiany w PIT. KAS rozliczy cię z kasy

W przyszłym roku wiele milionów osób będzie mogło de facto zapomnieć o obowiązku rozliczenia podatkowego, tzw. Twój e-PIT przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa - poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska komentując decyzję Senatu ws. ustawy upraszczającej rozliczenia PIT

Zmieniamy filozofię działania administracji skarbowej. Jesteśmy w trakcie symbolicznego, ale bardzo ważnego przejścia od podatnika do interesariusza. Chcemy, żeby administracja była wsparciem i bardzo wyraźnie pomagała - m.in. rozliczając roczny podatek. To możliwe jest dzięki naszym systemom informatycznym, które stale udoskonalamy - oceniła Czerwińska. - W przyszłym roku wiele milionów osób będzie mogło de facto zapomnieć o obowiązku rozliczenia podatkowego. Tzw. Twój e-PIT przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Dodatkowo skrócimy o połowę (do maks. 45 dni) termin do zwrotu nadpłaty podatku. Będzie to dotyczyć osób, które skorzystają z +Twojego e-PIT+ lub zdecydują się na samodzielne rozliczenie podatku w sposób elektroniczny” - wyjaśniła szefowa resortu finansów.

Zapewniła, że aplikacja, w której MF udostępni zeznania podatkowe, będzie przyjazna i prosta w obsłudze, w tym odpowiadająca na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Senat poparł w piątek jednogłośnie i bez poprawek nowelizację ustawy upraszczającą rozliczenia PIT i nakładającą na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakłada, że obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, będzie nowa forma rozliczenia podatkowego, polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Zgodnie z ustawą KAS będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.

PAP, mw