Do końca miesiąca warto złożyć wniosek o 500 plus

Do końca października trzeba złożyć wniosek o 500 plus, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca jego złożenia, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące - przypomina MRPiPS.

Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać drogą tradycyjną od początku sierpnia, a w przypadku wniosków składanych online - od lipca. Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku.

Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Złożenie wniosku później niż w październiku oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenie „500 plus” drogą elektroniczną mają do wyboru dwa kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.

Składając wniosek o świadczenie wychowawcze, można również złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”. Przyjmowanie wniosków o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł trwa do końca listopada.

W ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Dodatkowe informacje o programie „Rodzina 500 plus” można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

Na podst. PAP