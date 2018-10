Nie ma pewności czy 12 listopada będzie dniem wolnym

Idea, by 12 listopada br. był dniem wolnym jest jak najbardziej słuszna - powiedział w sobotę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Przyznał też, że jest z tą ustawą „pewien problem, ponieważ późno trafi do prezydenta”.

Senat poparł w piątek z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

Spychalski pytany o ustawę w sobotę w radiowej Trójce ocenił, że „jest z nią pewien problem”. Wyjaśnił, że jeżeli najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 7,8,9 listopada to prezydent będzie miał mało czasu by się nad nią pochylić.

Przede wszystkim nie będzie dotrzymany termin 21 dni na podpisanie ustawy. To jest duży problem i to problem natury konstytucyjnej - podkreślił.

Dodał, że prezydent jest ostrożnym zwolennikiem tego rozwiązania.

Jego zdaniem sama idea, by 12 listopada br. był dniem wolnym od pracy jest „jak najbardziej słuszna”.

Mamy 100-lecie odzyskanie niepodległości to jest bardzo ważna data dla Polaków, niezmiernie istotna. To jest wyjątkowy 11 listopada i idea, żeby 12 listopada - dzień kolejny - był dniem wolnym od pracy jest jak najbardziej godna poparcia i do tego myślę nikt nie ma żadnej wątpliwości - podkreślił rzecznik prezydenta.