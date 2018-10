PGE ma przejąć Autosan, fabrykę autobusów z Sanoka, która będzie produkować nowoczesne autobusy elektryczne – zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w Sanoku.

Ja podaje TVPInfo, prezes PiS powiedział, że zakład Autosan prawie upadł, ale dzięki wsparciu rządu i byłej premier Beaty Szydło został uratowany i w tej w chwili ma przede sobą wielkie perspektywy.

Chcę powiedzieć, że jest w tej chwili już zaawansowana sprawa – chociaż oczywiście to będzie trochę trwało – przejęcia tego zakładu przez PGE, czyli wielką firmę energetyczną, po to, by rozpocząć tam supernowoczesną produkcje autobusów elektrycznych, a także pojazdów, które służą energetyce, bo przecież energetyka, linie energetyczne wymagają specjalnego rodzaju pojazdów i jest tego niemało – powiedział Kaczyński.