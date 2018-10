Błaszczak: Większość z nas za stałą bazą wojsk USA

Większość z nas jest za utworzeniem w naszym kraju stałej bazy wojsk USA; wsłuchujemy się w głos Polaków - zapewnia szef MON Mariusz Błaszczak przypominając, że w niedzielę wylatuje do Stanów, gdzie będzie rozmawiać o zwiększeniu liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Błaszczak udaje się w niedzielę z wizytą do USA; rozmowy odbędą się w poniedziałek. Minister ma rozmawiać m.in z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem.

Jak poinformował w sobotę, podczas swojej wizyty będzie też rozmawiał w Pentagonie i amerykańskim Kongresie.

Kongres USA jest niezwykle ważny dla projektu Fort Trump, bo pieniądze na obronność są przyjmowane właśnie przez Kongres - zaznaczył minister.

Podczas wrześniowej wizyty w USA prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu podkreślał, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego najważniejsze.

I mam nadzieję, że zbudujemy razem w Polsce +Fort Trump+ - mówił.

Później, odnosząc się do utworzenia w Polsce takiej bazy, dodał: „Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA”.

Trump podczas tego spotkania mówił, że „Polska jest gotowa uruchomić ogromne nakłady na stworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce, idące w miliardy dolarów”.