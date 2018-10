Tusk stanie przed komisją śledczą ds. VAT

Coraz więcej wątków wskazuje na to, że komisja śledcza ds. VAT wezwie na przesłuchanie Donalda Tuska - powiedział w poniedziałek w TVN 24 szef tej komisji Marcin Horała (PiS).

W programie „Rozmowa Piaseckiego” Horała został zapytany, czy komisja śledcza ds. VAT wezwie na przesłuchanie b. premiera Donalda Tuska, obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej.

Na ten moment jeszcze nie jest wezwany w roli świadka, natomiast coraz więcej wątków wskazuje na to, że prawdopodobnie tak. Chociażby to, premier Tusk osobiście podjął decyzję o likwidacji departamentu ochrony ekonomicznych interesów państwa w ABW, co znakomicie utrudniło walkę z przestępstwami VAT-owskimi - powiedział.