W Belgii z powodu strajku odwołano 130 lotów

Z powodu strajku pracowników obsługi bagażowej Aviapartner na podbrukselskim lotnisku Zaventem w poniedziałek odwołano loty przewoźników, którzy korzystali z usług tej firmy - podał port. Według nieoficjalnych informacji anulowano 130 rejsów.

Miejscowi pasażerowie proszeni są o to, by nie czekali w terminalu, ale wrócili do domów i skontaktowali się ze swoimi liniami przez infolinię - brzmi komunikat brukselskiego lotniska.