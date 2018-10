2 mld zł na modernizację KAS

Ministerstwo Finansów chce wnioskować do Rady Ministrów o uchwalenie programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej; przewidywany koszt w latach 2020-2022 to 1,9 mld zł; w 2019 r. program ma być finansowany ze środków własnych - powiedziała w poniedziałek minister finansów Teresa Czerwińska.

Będziemy wnioskować do Rady Ministrów o uchwalenie programu modernizacji KAS, będziemy chcieli, żeby Rada Ministrów podjęła uchwałę o takiej modernizacji. Modernizacja przebiegłaby w dwóch wymiarach - miękkim, inwestycja w ludzi jest konieczna, musimy podnieść wynagrodzenia pracowników KAS. Drugi element tego programu to element fizyczny, typowo inwestycyjny, zakup i modernizacja sprzętu, wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań KAS - powiedziała podczas śniadania prasowego Czerwińska.

W programie modernizacji, który rozpiszemy na lata 2019-2022, zakładamy, że na podniesienie wynagrodzeń wydamy 660 mln zł. Łączna wartość w latach 2020-2022 to 1,9 mld, a ponieważ chcemy rozpocząć już w 2019 r., to chcielibyśmy rozpocząć to ze środków własnych, czyli z tego co mamy. Chcę dokonać pewnych przesunięć w budżecie, żeby móc inwestować już w przyszłym roku - dodała.