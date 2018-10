„Polski Kompas 2018” : dziś uroczysta premiera rocznika

Redakcja „Gazety Bankowej” – najstarszego miesięcznika ekonomicznego w Polsce, ukazującego się nieprzerwanie od 1989 roku, nawiązując do swoich przedwojennych tradycji, podjęła się cztery lata temu publikacji corocznego podsumowania stanu gospodarki, przeglądu instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także spółek notowanych na GPW i zgłoszonych w UKNF.

Tegoroczne wydanie – wyjątkowe ze względu na stulecie odzyskania Niepodległości, swoją uroczystą premierę świętować będzie w poniedziałek 29. października w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Czwarte już wydanie „Polskiego Kompasu” przygotowane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria dostępnej będzie już od wieczora – zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. W tym roku to 400 stron, na których w 111 artykułach swoje opinie publikują najistotniejsze dla polskiej gospodarki osoby – prezydent, premier, wicepremierzy, a także prezesi i menedżerowie kluczowych polskich przedsiębiorstw oraz ekonomiści, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i szefowie najważniejszych instytucji finansowych w kraju. Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” zawsze spotkają się z ogromnym zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym.

W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, uroczysta premiera Kompasu zgromadzi najważniejszych uczestników polskiej sceny gospodarczej. Autorzy zaproszeni w tym roku do współtworzenia „Polskiego Kompasu” wskazują kierunki rozwoju gospodarki, zwracają też uwagę na szanse i wyzwania polskich inwestycji – zarówno tych rozpoczętych, jak i planowanych na kolejne lata.

Na łamach „Polskiego Kompasu” 2018 redakcja przedstawia ostatnich 100 lat polskiej gospodarki – historię rozpoczynającą się nota bene od wielkich, odważnych i dziejowych inwestycji takich jak najczęściej przywoływane Centralny Okręg Przemysłowy i Port w Gdyni. Po stu latach redakcja „Polskiego Kompasu” namówiła zaproszonych autorów by zgodzili się spojrzeć w przyszłość, podkreślając, że inwestując dziś w projekty o dziejowym znaczeniu musimy widzieć Polskę za 50 i 100 lat.

„STO LAT POLSKIEJ GOSPODARKI. Za nami – przed nami.” – to podtytuł tegorocznej publikacji. „Polski Kompas” ujrzał po raz pierwszy światło dzienne w kwietniu 1922 roku. Projekt powstał z inicjatywy Związku Banków we Lwowie, do którego należała wówczas „Gazeta Bankowa”. Do 1939 r. „Polski Kompas” ukazywał się regularnie co roku, obejmował wszystkie spółki akcyjne i instytucje finansowe, działające wtedy na terenie Polski. Był to rocznik, który jako jedyne medium w czasach II RP, wskazywał kierunki rozwoju polskiej gospodarki, był doskonałym narzędziem do pracy dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Niestety, po zakończeniu II wojny światowej „Polski Kompas” nie wrócił już na polski rynek. Publikacja obejmuje zestawienia firm notowanych na warszawskim parkiecie oraz podmioty zarejestrowane w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a także analizy i trendy przedstawione przez członków Rady Programowej i dziennikarzy „Gazety Bankowej”.

Podczas wieczornej gali w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych redakcja „Gazety Bankowej” tradycyjnie już przyznała wyróżnienia – Polskie Kompasy. Wśród laureatów nagród są m.in. premier Mateusz Morawiecki (2017) i premier Beata Szydło (2016). Zdobywców tegorocznych statuetek poznamy wieczorem podczas gali transmitowanej na żywo przez telewizję wPolsce.pl. Relacja także na portalu wGospodarce.pl.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” ukaże się w limitowanym nakładzie, trafiając do najważniejszych osób w Polsce. Wersja elektroniczna będzie dostępna od 21.10.2018 w godzinach wieczornych do pobrania na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store i Google Play. Najciekawsze artykuły ukażą się też na portalu wGospodarce.pl.