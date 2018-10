Będzie podatek od gazu

Specjalny podatek od gazu, na kształt podatku od miedzi, obejmie PGNiG już w przyszłym roku, a nie w 2020 r. To pomysł resortu finansów - donosi pb.pl

Jak czytamy na portalu, resort przedstawił zapowiedź projektu ustawy, która przesuwa o rok termin zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin, obejmującego firmy wydobywające gaz ziemny i ropę naftową. Miały zacząć go płacić 1 stycznia 2020 r., a zaczną 1 stycznia 2019 r. Plan zakłada, że Rada Ministrów przyjmie projekt w czwartym kwartale 2018 r.

Cytowany przez Puls Biznesu, Kamil Kliszcz analityk mBank Dom Maklerski, twierdzi, że na pierwszy rzut oka można ocenić, że projekt dotyczy w największym stopniu PGNiG.

W mniejszym stopniu dotyczy Orlenu, który wydobywa w Polsce niewielkie ilości surowca, podobnie jak Lotosu, który wydobywa przede wszystkim z morza i mógł korzystać w związku z tym z ulg — mówi analityk.

Według portalu projekt Ministerstwa Finansów dotyczy dwóch ustaw. Po pierwsze, uchyla ustawę o specjalnym podatku od węglowodorów, która miała na celu opodatkowanie firm wydobywających gaz i ropę ze skał łupkowych.

Wbrew prognozom nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego” — czytamy w opisie do planowanych zmian - czytamy na pb.pl. Firmy szukały, ale nie przeszły do wydobycia, bo odwierty próbne nie przyniosły zadowalających rezultatów i nie nadawały nadziej na zyski — wyjaśnia na łamach pb..pl Marcin Zięba, były dyrektor generalny Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

Po drugie, projekt przyśpiesza moment, w którym PGNiG, Orlen i Lotos zostaną objęte podatkiem od wydobycia niektórych kopalin. To ten sam podatek, który już od 2012 r. nakazuje KGHMowi płacenie specjalnej daniny od wydobycia miedzi i srebra. Ropa i gaz mają w tym dokumencie przypisane stawki odpowiednio 6 proc. i 3 proc. To oznacza, że taki procent wartości wydobycia będą musiały odprowadzać do budżetu. Dla złóż trudniejszych, np. morskich, stawki są o połowę niższe.

Według pb.pl PGNiG płaciłby od 2020 r. ok. 300 mln zł dodatkowych podatków rocznie.