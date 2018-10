AML, MiFID, IDD: Legislacyjne alvi deiectiones

W świecie finansów od kilku lat można dostrzec odczuwalny powiew zmian. Część z nich jest zapewne skutkiem kryzysu roku 2008 i innych spektakularnych zawirowań na rynkach finansowych. Odpowiedzią regulatorów rynku są kolejne obowiązki nakładane na sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

W ostatnim czasie ilość nowych regulacji była wystarczająca aby zapewnić departamentom compliance , rozwoju i szkoleniowcom trwały ból głowy: MIFID II, AML IV, RODO, PSD2, PAD, IDD to tylko niektóre z nich. A pamiętajmy ze za rogiem czają się już kolejne odsłony MSSF16 i MSSF17, w kręgach „zbliżonych do źródeł” mówi się od jakiegoś czasu o AML V.

Czym walczyć z legislacyjna hydrą ?

Wsparcie biznesu w nierównej walce z tsunami legislacyjnym zapewniają dostawcy usług E-Learningowych. Problemem pozostaje jednak reaktywny sposób ich działania wymagający zgłoszenia zapotrzebowania i oczekiwania lub nawet uczestnictwa w procesie powstawania szkoleń.

Ciągle brakuje działania proaktywnego zapewniające komfort porównywalny z dobrym salonem dealerskim , gdzie oferta zgodna z bieżącym trendem i oczekiwaniami czeka już na nas przygotowana. Czy naprawdę w XXI wieku nie można zaoferować szkoleń o których wiadomo z wielomiesięcznym wyprzedzeniem że będą potrzebne klientowi ? Czy szeroki dostęp do informacji o nowych regulacjach nie wystarcza dostawcom szkoleń aby przygotować z wyprzedzeniem pakiety szkoleń. Czy branża e-learning zawsze musi być dwa kroki do tyłu za potrzebami biznesu ?

Atak wyprzedzający

Ktoś jednak poszedł po rozum do głowy i na rynku pojawił się nowy dostawca szkoleń z ciekawą ofertą. Na portalu ELEARNING.PL znajdziemy zestaw kursów które autorzy określają jako „zawsze aktualne”. Po krótkiej wymianie informacji z twórcami dowiadujemy się że celem tego projektu jest dostarczenie dla branży finansowej i ubezpieczeniowej pakietów szkoleniowych z wyprzedzeniem. Zanim zacznie się w branży gorączkowe poszukiwanie kursów na ELEARNING.PL już będą gotowe. W zamyśle twórców portal ma być źródłem aktualnych szkoleń gotowych do uruchomienia w momencie kiedy klient ich potrzebuje. Minusem takiego podejścia dostawcy jest ograniczenie grupy klientów tylko do branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Weapon of choice

Ciekawie skonstruowana jest też oferta abonamentowa dzięki której bez dodatkowych opłat na nasze konto wpadają automatycznie wszystkie nowe szkolenia jakie zostaną opracowane przez dostawcę. Bez potrzeby szukania oferty na rynku , bez czekania na przygotowanie kursu. Po prostu szkolenie jest na naszym koncie gotowe do uruchomienia. Wygląda to na małą rewolucje w E-learningu , jednak ostatecznie każdy powinien samodzielnie ocenić przydatność tego rozwiązania dla swojej firmy. Można to zrobić wchodząc na portal ELEARNING.PL.