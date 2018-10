Santander przejmuje część DB Polska

Na weekend 9-11 listopada Santander planuje połączenie z Deutsche Bank Polska. Fuzja operacyjna i prawna obejmie wydzieloną część DB Polska: poza kredytami walutowymi i zabezpieczonymi hipoteką oraz bankowością korporacyjną i inwestycyjną - czytamy w Pulsie Biznesu

To fuzja ekspresowa. W ciągu tego jednego weekendu Santander przeniesie do swoich systemów dane 380 tys. klientów detalicznych DB Polska, zrobi rebranding 112 oddziałów i przejmie 2,2 tys. pracowników, w tym 1,8 tys. etatowych. „Przemaluje” się również dom maklerski: z DB Securities na Santander Securities, formalnie dołączając do grupy.

Największym wyzwaniem będzie synchronizacja systemów bankowości elektronicznej. Po 11 listopada klienci indywidualni DB Polska, logując się do dotychczas używanego konta, uzyskają dostęp do systemu Santandera. Bank zapowiada, że cała procedura potrwa maksymalnie kilkanaście minut. Migracja online będzie dostępna przez miesiąc. Spóźnialscy klienci będą mieć jeszcze dwa lata na zrobienie tego, ale już w oddziale stacjonarnym.

