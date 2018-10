PKN Orlen uruchomił nowy sposób płatności na stacjach

PKN Orlen wprowadził nową funkcjonalność w aplikacji Orlen Mobile, dzięki niej kierowcy będą mogli płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Jak mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, rozwiązanie to jest dedykowane tym kierowcom, którzy przyjeżdżają na stacje tylko po to, aby zatankować.

Uruchamiamy rewolucyjne rozwiązanie, to rozwiązanie uruchamiamy na 1.300 stacjach. Przyjeżdżasz, tankujesz, wyciagasz telefon przykładasz do dystrybutora, płacisz odjeżdżasz. W ten sposób oszczędzamy czas. Są klienci, którzy przyjeżdząja tylko po to aby zatankować i to rozwiązanie jest dedykowane dla nich. – mówił Obajtek.