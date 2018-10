PKN Orlen chce rozbudować sieć stacji

PKN Orlen zamierza w przyszłym roku powiększyć sieć stacji. Jak mówił Daniel Obajtek, szef koncernu, w tym roku jest to rekordowa liczba 24 stacji i zgodnie z jego zapowiedzią na przyszły rok PKN Orlen ma równie ambitne plany.

Budujemy nowe stacje, w tym roku jest to rekordowa liczba 24 stacji, kiedy poprzednio było to 7-8 stacji rocznie Na następny rok mamy równie ambitne plany. Chcemy, aby było to więcej – mówił szef PKN Orlen.