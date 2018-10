Polski Kompas 2018: Zbigniew Jagiełło nagrodzony

Polski Kompas to wydawnictwo, przygotowywane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria. To kompendium wiedzy o polskiej gospodarce i polskich firmach, ale także publikacja, która stara się pokazać przyszłość. A nagrody Polskiego Kompasu to z kolei wyjątkowe wyróżnienia dla ludzi, którzy tę przyszłość polskiej gospodarki tworzą.

Laureatem nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, został Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Jest to nagroda za stworzenie na fundamentach narodowej instytucji bankowej najbardziej nowoczesnego technologicznie banku w Polsce, lidera rynku, gotowego do starcia z największymi instytucjami finansowymi na świecie.

Zbigniew Jagiełło już zapowiada spotkania z nowymi inwestorami, a PKO jako pierwszy bank w Polsce i jeden z pierwszych na świecie zaadaptował technologię blockchain do przekazywania klientom dokumentów produktowych. W tym samym czasie aplikacja IKO PKO BP wygrała ranking 100 aplikacji największych banków na świecie. Zdobywa też nagrody w rankingach branżowych w Europie i w Polsce – powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. W imieniu pracowników PKO BP i klientów chce podziękować za tę nagrodę. PKO BP został utworzony 7 lutego 1919 .r., w 100 dni od odzyskania niepodległości. W 100-lecie odzyskania niepodległości świętujemy te wyniki, o których tu była mowa – najcenniejsza polska spółka, największa polska spółka. Dziękujemy Ci Polsko! – powiedział Zbigniew Jagiełło, przyjmując nagrodę.

Polski Kompas, przygotowany przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria” w roku, w którym obchodzimy w Polsce 100-lecie odzyskania niepodległości, to wyjątkowe wydawnictwo. Oto na 400 stronach o najistotniejszych wydarzeniach ostatnich stu lat i najważniejszych trendach na kolejne stulecie zgodzili się napisać prezydent, premier, wicepremierzy, marszałek senatu, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezesi spółek skarbu państwa, narodowych czempionów (to sformułowanie padać będzie na tej sali dziś wieczorem jeszcze kilkakrotnie), profesorowie ekonomii, członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szefowie najważniejszych instytucji finansowych w kraju od GPW, przez KNF, BFG, UOKiK, PFR, ARP, PAIH, a także 38 prezesów, wiceprezesów i szefów rad nadzorczych największych polskich firm państwowych i prywatnych, w tym 9 prezesów i wiceprezesów banków i firm ubezpieczeniowych.