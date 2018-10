Polski Kompas 2018: Paweł Borys laureatem

Polski Kompas to wydawnictwo, przygotowywane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria. Jednocześnie są to także nagrody, przyznawane przez kolegium redakcyjne Gazety Bankowej i Grupę Medialną Fratria.

Laureatem nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, został Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Nagroda została przyznana za odwagę w realizacji wizji zbudowania skoordynowanej grupy instytucji finansowych i doradczych w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, planów kapitałowych, innowacji oraz ekspansji zagranicznej realnie wpływającej na rozwój polskiej gospodarki.

Jest to nagroda za stworzenie instytucji, która współgra nie tylko z działaniami rządu, z planami i potrzebami polskich przedsiębiorców, ale jest też jednym z głównych elementów napędowych strategii rozwoju – powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. - Najnowszym, a pewnie i najważniejszym wyzwaniem prezesa Borysa są dziś Pracownicze Plany Kapitałowe. Zgodnie z rządowym projektem ustawy to właśnie PFR będzie organizował wdrożenie programu PPK – dodał.

PFR powstał 3 lata temu decyzja Mateusza Morawieckiego. Chciałbym mu podziękować za wizję rozwoju i wsparcie. Zależy nam, abyśmy byli silnikiem planu Morawieckiego, realizując ważne z punktu widzenia gospodarki inicjatywy. Do tej pory uczestniczyliśmy w inwestycjach o wartości 21 mld zł, nasz wkład to 6 mld zł – powiedział Paweł Borys, przyjmując nagrodę. – Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, mamy szansę przebić szklany sufit. Wcześniej kilka razy zbliżaliśmy się do krajów bogatszych, ale potem przez wojny czy błędy traciliśmy, ale teraz mamy szansę, aby osiągnąć najwyższy poziom i dogonić inne kraje i cieszę się, że PFR może położyć cegłę pod rozwój gospodarki – dodał prezes PFR.