Polski Kompas 2018: Michał Mierzejewski uhonorowany

Polski Kompas to wydawnictwo, przygotowywane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria. Jednocześnie są to także nagrody, przyznawane przez kolegium redakcyjne Gazety Bankowej i Grupę Medialną Fratria.

Laureatem nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, został Michał Mierzejewski, dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Jest to nagroda za udaną współpracę z polskimi jednostkami badawczo-naukowymi w zakresie opracowania i oceny naukowej produktów bezdymnych oraz konsekwencję w inwestowaniu w Polsce – także w polskich plantatorów i polskich menedżerów w strukturach międzynarodowego koncernu.

Wyobraźcie sobie państwo, że światowy lider w produkcji wyrobów tytoniowych ogłasza pewnego dnia, że za kilka lat nikt nie będzie już palił papierosów. Co więcej, w porozumieniu z instytucjami badawczymi opracowuje nowy produkt, który wprowadza na rynek przekonany, że to właśnie innowacyjna alternatywa zmieni przyzwyczajenia konsumentów. Na czele tej rewolucji stoi Polak. A wspierają go polscy menedżerowie, którzy działają we wszystkich niemal obszarach działalności tego globalnego producenta. Na naszych oczach zmienia się polityka wielkiego koncernu, a udział w tym mają właśnie polscy menedżerowie i naukowcy – powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

Dzięki temu, że pracujemy w firmie Phillip Morris, ja i kilku kolegów, w tym dwóch w zarządzie globalnym firmy, to w Polsce jest największa fabryka papierosów na świecie, produkująca głównie na eksport. Ta fabryka zaopatruje się u polskich plantatorów. Badania nowych rozwiązań były robione przez polskich naukowców, a linie technologiczne byłoby robione przez polskie małe i średnie firmy. Nieważne, gdzie się pracuje, bo jeśli tylko się chce, to można godnie reprezentować i wspierać Polskę – powiedział Michał Mierzejewski, przyjmując nagrodę.