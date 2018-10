Polski Kompas 2018 Krzysztof Mamiński wyróżniony

Polski Kompas to wydawnictwo, przygotowywane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria. Jednocześnie są to także nagrody, przyznawane przez kolegium redakcyjne Gazety Bankowej i Grupę Medialną Fratria.

Laureatem nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, został Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. Otrzymuje on Polski Kompas za konsekwencję w budowaniu kolejowego holdingu i umiejętność prowadzenia rzeczowego dialogu, którego perspektywą zawsze jest porozumienie gwarantujące rozwój narodowego przewoźnika.

Grupa PKP jest na torze, prowadzącym do stworzenia silnych, skonsolidowanych lub kooperujących grup branżowych, zdolnych podjąć konkurencję na międzynarodowym rynku już dziś mówiliśmy. Po prawie 18 latach od podziału polskich kolei na kilkanaście podmiotów – powstaje właśnie holding, który ma integrować działania wspólne na polskich torach i dworcach, w przewozach osobowych i towarowych. Choć kooperacja w tworzeniu strategii, polityki zakupowej, wspólnej polityki informacyjnej czy finansową aż po działania marketingowe jest zrozumiała – PKP już dziś zmierzyć się musi z chórem dyżurnych pesymistów i krytyków – powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. – Krzysztof Mamiński znany jest z umiejętności podejmowania dialogu – zarówno ze stroną społeczną, związkami zawodowymi, jak i pracodawcami, bo wielokrotnie stawał po jednej i po drugiej stronie tej debaty. PKP uczestniczą właściwie we wszystkich strategicznych programach rządu – od Mieszkania Plus, przez inwestycje w ramach Via Carpatii aż po budowę Portu Solidarność – dodał Wośko.

100 lat niepodległości trudno wyobrazić sobie bez 100 lat polskich kolei. Jak niektórzy żartują, to polskie koleje były pierwszą firmą wprowadzającą elektromobilność, kiedy przechodziła z napędu parowego na napęd elektryczny. Dzisiaj chcemy przede wszystkim przedstawić dobrą ofertę naszym klientom, zarówno pasażerom, jak i klientom towarowym – powiedział Krzysztof Mamiński, przyjmując nagrodę. - W imieniu wszystkich pracowników polskich kolei – i tych obecnych, i przeszłych, i byłych – dziękuję za to wyróżnienie – dodał.