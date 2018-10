Polski Kompas 2018: Nagrodę zdobywa Daniel Obajtek

Polski Kompas to wydawnictwo, przygotowywane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria. Jednocześnie są to także nagrody, przyznawane przez kolegium redakcyjne Gazety Bankowej i Grupę Medialną Fratria.

Laureatem nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, został Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Otrzymał on tę nagrodę za determinację i upór w budowaniu polskiego – międzynarodowego koncernu petrochemicznego zdolnego konkurować z globalnymi gigantami.

Daniel Obajtek dbierze statuetkę za inicjatywę i sprawny proces przygotowawczy do integracji PKN ORLEN z Grupą LOTOS, co wzmocni pozycję negocjacyjną Polski w zakresie dostaw surowców oraz zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dodałbym jeszcze – nawiązując do odważnych marzeń inżynierów II Rzeczypospolitej, że to statuetka za umiejętność przeniesienia Płocka nad Zatokę Gdańską – powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.

To dla mnie wyróżnienie, dla całego koncernu, ale także dla wszystkich zaangażowanych w ten wielki proces inwestycyjny, jakim jest rozbudowa branży petrochemicznej, wielkie wyróżnienie – powiedział Daniel Obajtek, przyjmując nagrodę. – Ta rozbudowa powoli nam przeżyć i rozwijać się przez najbliższe 100 lat. W rozbudowę tej branży wpisuje się także połączenie Olenu z Lotosem. Ten proces nas umocni, inne kraje UE mają to za sobą, a my musimy ten proces przeprowadzić – dodał.