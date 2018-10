Moskwa chce zabrać majątek Tatarom

Władze zaanektowanego przez Rosję Krymu chcą przejąć mienie działającego na Ukrainie samorządu Tatarów, Medżlisu, i przekazać je kontrolowanemu przez Moskwę Duchowemu Zarządowi Muzułmanów Krymu - podało radio Swoboda.

Medżlis, którego kierownictwo zmuszone było do opuszczenia Krymu, w 2016 roku został zlikwidowany decyzją rosyjskiego Sądu Najwyższego. Wcześniej Sąd Najwyższy Krymu uznał tatarski samorząd za organizację ekstremistyczną.

O zamiarze przejęcia mienia Medżlisu poinformował szef tzw. rządu Krymu Siergiej Aksionow - napisał portal radia Swoboda Krym.Realia. Sprawa ta była omawiana podczas Kurułtaju, zjazdu muzułmanów Krymu, zwołanego przez rosyjski Duchowy Zarząd Muzułmanów - podkreśla portal.

Lider Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew wyraził przekonanie, że mienie Medżlisu zostanie odzyskane.

Znaczna część nieruchomości została zakupiona z datków naszych rodaków z Turcji, USA i Rumunii. Datki te nie były przekazywane marionetkom, lecz organowi przedstawicielskiemu całego narodu. W sądach międzynarodowych nie będą za to odpowiadały marionetki, lecz Rosja - oświadczył. - Do tego, co nam odebrano, odnosimy się ze spokojem. Po odzyskaniu Krymu wszystko wróci do normy - powiedział cytowany przez portal Krym.Realia.