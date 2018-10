Japończycy pozytywnie o polskiej gospodarce. Jest szansa na wyższy rating

Japońska agencja Rating and Investment Information potwierdziła rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-„. Podwyższyła przy tym jego perspektywę do stabilnej z negatywnej, informuje Business Insider.

Deficyty fiskalne Polski obniżają się, a zadłużenie rządowe znajduje się na spadkowej ścieżce. Działania polityczne, w tym obniżenie wieku emerytalnego do tej pory nie obciążyły zanadto budżetu. Biorąc pod uwagę te czynniki, a także kontrolę strony wydatkowej, jest mało prawdopodobne, by pozycja fiskalna Polski pogorszyła się. Ponadto oczekuje się, że polska gospodarka pozostanie w przewidywalnej przyszłości mocna. Zgodnie z powyższym R&I potwierdziła ratingi i zmieniła ich perspektywę do stabilnej – czytamy w raporcie.