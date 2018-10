Wreszcie dowiemy się co jemy

Przyjmiemy ustawę dot. znakowania żywności wolnej od GMO - poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas debaty dot. polskiego rolnictwa „Czy wiemy, co jemy i co jeść będziemy”.

Minister podkreślił, że jest zwolennikiem zakazu upraw genetycznie modyfikowanych w Polsce (GMO), i wprowadzania do żywności modyfikacji.

Będę stał na straży tego, by to co dostarczamy konsumentom my, rolnicy, było najwyższej jakości, było bezpieczne - powiedział Ardanowski.