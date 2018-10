Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 11,04 mld zł na 30 września br. wobec 9,28 mld zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie za III kw. 2018 r.

Budimex odnotował 102,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 142,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka

Grupa Azoty sfinalizuje transakcję zakupu 100% spółki Goat TopCo GMBH zgodnie z planem, czyli do końca I kw. 2019 roku, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński.

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 738 925 akcji własnych, stanowiących ok. 12,53% kapitału za kwotę do 19,5 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Brastera zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 listopada.

Oferta Mirbudu, warta 29,52 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) na zaprojektowanie i budowę hali produkcyjnej z zapleczem w Stalowej Woli na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan, podał Mirbud.

Wirualna Polska Holding ma umowę kupna 100% udziałów w spółce Extradom.pl za cenę 75 mln zł, podała WP Holding.

ZUE jako lider konsorcjum podpisało umowę ze Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie”, podała spółka.

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, podała spółka. Wartość brutto oferty złożonej przez spółkę wynosi 85 mln zł.

PKN Orlen chce, by w 2018 roku powstało łącznie ok. 24 nowe stacje benzynowe, a w 2019 r. więcej niż w tym, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Blisko 2/3 polskich firm zatrudniających od 100 do 250 pracowników stawia na cyfryzację, aby rozbudować systemy wspierające sprzedaż, wynika z badania Orange Insights, zrealizowanego na zlecenie Orange Polska.

Kruk nie wyklucza, że w tym roku wyjdzie jeszcze z emisją na rynek dłużny, po udanej emisji obligacji na kwotę 35 mln zł w październiku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk rozważa również publiczną emisję obligacji.

PKN Orlen udostępnił nową funkcjonalność w aplikacji Orlen Mobile, dzięki której kierowcy mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, podała spółka. System został wdrożony również na stacjach Benzina w Czechach.

Inpro zapowiada nowe inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Sprzedaż lokali zaplanowano na 2019 rok.

Pekao Investment Banking i Lazard podpisują umowę o współpracy w celu lepszej obsługi klientów w Polsce. Umowa pozwoli Pekao IB poszerzyć swoją globalną sieć i doświadczenie branżowe poprzez ścisłą współpracę z Lazardem w zakresie wybranych dużych transakcji, podał Bank Pekao.

Triggo planuje prezentację swojego najnowszego prototypu pojazdu elektrycznego na połowę listopada br., poinformował prezes Rafał Budweil. Jednocześnie podtrzymał giełdowe plany spółki, obejmujące debiut na rynku NewConnect z emisją publiczną akcji o wartości 2,5 mln euro w I kw. 2019 r.

HubStyle zapowiada rozwój sieci franczyzowej współpracującej z kanałem e-commerce, podała spółka. Spółka pilotażowo uruchomiła pierwszy sklep we Wrocławiu, a do końca przyszłego roku planuje uruchomić 20 placówek. Sieć stacjonarna stanowić będzie dodatkowy kanał dystrybucji.

Kruk kontynuuje rozpoczęty w lipcu przegląd opcji strategicznych i chce - zgodnie z zapowiedzią - zakomunikować jego rezultaty do końca roku. Spółka rozmawia obecnie zarówno z dużymi funduszami private equity, jak i innymi dużymi inwestorami, poinformowali przedstawiciele Kruka.

Central Europe Genomics Center (CEGC) szacuje, że rentowność netto projektu Genomiczna Mapa Polski może przekroczyć 30%, podało Inno-Gene. Oznacza to, że spółka stowarzyszona Inno-Gene może osiągnąć zysk netto z tego przedsięwzięcia na poziomie nawet 20 mln zł.

MLP Group rozpoczęło realizację obiektu magazynowego w centrum logistycznym w Czeladzi, podała spółka. Zakończenie budowy inwestycji o powierzchni blisko 10 tys. m2 planowane jest w II kwartale 2019 r.

Fabryki Mebli Forte miały ok. 256 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 14,4 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) w III kw. 2018 r. wobec odpowiednio: 268 mln zł i 23 mln zł w III kw. 2017 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

W związku ze złożeniem przez Sławomira Zawadę rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, rada nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) powierzyła czasowo wiceprezesowi ds. finansowych Radosławowi Rasale pełnienie obowiązków prezesa zarządu, podała spółka.

Boruta-Zachem podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia Laboratorium Naturella, biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, podała spółka. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1 mln zł.

Mabion złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej drugie zgłoszenie patentowe w zakresie wykorzystania MabionCD20 do leczenia stwardnienia rozsianego stanowiące innowacyjne wskazanie dla cząsteczki, podała spółka. Przedmiotowy wniosek dotyczy zastosowania MabionCD20 na zasadzie monoterapii.

Konsorcjum Stali miało wstępnie 484,93 mln zł przychodu i 11,61 mln zł zysku netto w III kwartale 2018 r., podała spółka.

ABC Data odnotowała 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.

CCC miało 46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br. (wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej) - bez uwzględnienia MSSF16 zysk wyniósł 41,4 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Kruk odnotował 89,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 74,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

