Wośko o Polskim Kompasie 2018: Oby Polacy podjęli inwestycje

Kiedy poprosiliśmy Was – prezydenta RP, premiera RP, ministrów i prezesów największych firm oraz instytucji kluczowych dla polskiego gospodarki – o napisanie tekstów do Polskiego Kompasu, postawiliśmy jedno zadanie – abyście nawiązali do wydarzeń sprzed 100 lat – powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej w trakcie gali Polskiego Kompasu 2018 r.

Jak powiedział redaktor naczelny Gazety Bankowej, wiele osób nawiązało to tych samych wydarzeń z początku niepodległości. Z tym, że każdy widział je nieco inaczej.

Jednak Maciej Wośko przed uczestnikami gali postawił pewne zadanie.

Chciałbym teraz namówić Państwa do tego, abyście dzisiaj pomyśleli, o czym autorzy Polskiego Kompasu opowiedzą za 100 lat. Proszę potraktować to bardzo poważnie. Chcemy, aby Gazeta Bankowa w 2118 r. mogła napisać, że Polacy podjęli wysiłek i rozpoczęli inwestycje – powiedział Wośko.

Na szczęście takie inwestycje się rozpoczynają. Chodzi budowę Portu Solidarności, który zmieni mapę komunikacyjną w tej części Europy, o Via Carpatia, która jest wielkim przedsięwzięciem infrastrukturalne. O Baltic Pipe, który może dać Polsce niezależność energetyczną, a także o możliwość tworzenia dużych, innowacyjnych polskich firm, które byłyby w stanie rywalizować z największymi firmami na świecie.