Morawiecki: Potrzebujemy suwerenności informacyjnej

Gościem specjalnym gali Polskiego Kompasu 2018 był premier Mateusz Morawiecki. Zna on tę nagrodę bardzo dobrze, jako że rok wcześniej był jednym z laureatów.

A propos kompasu – to przypomniała mi się publikacja z „Gazety Wyborczej”, mniej więcej z 2014 r. Artykuł dotyczył właśnie kompasu, który miałby bam pomóc wyrwać się z pułapki średniego rozwoju. I w zakończeniu tego artykułu pojawiła się rada, co trzeba zrobić, aby z tej pułapki się wyrwać – mianowicie należało zmienić polityków na lepszy – powiedział premier w swoim wystąpieniu w trakcie gali. – Można by rzec, że była to rada prorocza, bo rok później doszło do zmiany polityków – zażartował.