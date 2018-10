Wydatki turystów w Polsce wzrosły do 15,14 mld zł

Liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski wzrosła w pierwszej połowie tego roku o 2,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem i wyniosła 41,8 mln - wynika z szacunków Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W tym samym czasie liczba przyjazdów turystów zagranicznych wzrosła o 6,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku do 8,876 mln.

Jak informuje resort sportu i turystyki wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce wzrosły w pierwszej połowie 2018 roku o 5,8 proc. do 15,14 mld zł. W przeliczeniu na dolary amerykańskie wartość wydatków wyniosła 4,32 mld, co oznacza wzrost 0 18,7 proc.

Z kolei wydatki odwiedzających nasz kraj osób na jeden dzień wyniosły 3,77 mld dolarów amerykańskich (13,15 mld zł).

Z szacunków ministerstwa wynika ponadto, że łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej sięgnęły 8,09 mld dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na krajową walutę daje 28,29 mld zł.

Resort poinformował też, że w pierwszym półroczu mieszkańcy Polski odbyli 19,7 mln podróży krajowych, wobec 18,7 mln w pierwszym półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 5,3 proc.

Z kolei o stycznia do końca czerwca krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych) było 13,9 mln w stosunku do 13,4 mln w pierwszej połowie 2017 roku, co daje wzrost o 3,7 proc. Z szacunków resortu wynika też, że liczba krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych) wzrosła o 9,4 proc. do 5,8 mln wobec 5,3 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało też, że w pierwszej połowie tego roku turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski było 5,3 mln, czyli o 6,0 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym samym czasie wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski były wyższe niż rok wcześniej o 14,1 proc. sięgając 9,7 mld zł.

SzSz(PAP)