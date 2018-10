Nowe źródła dostaw ropy dla PKN Orlen

1 mln baryłek czyli 130 tys. ton surowca trafi do PKN Orlen ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. to nowy kierunek dostaw do PKN Orlen – poinformował koncern w komunikacie.

Jak podaje spółka, zamówiony ładunek trafi do Naftoportu na przełomie listopada i grudnia.

Dywersyfikacja dostaw ma strategiczne znaczenie nie tylko dla grupy kapitałowej Orlen, ale i bezpieczeństwa państwa. Dlatego zgodnie z zapowiedziami poszerzamy grono dostawców ropy, pamiętając, że musimy łączyć bezpieczeństwo dostaw i efektywność produkcji z elastycznością handlową. Jesteśmy zainteresowani przerobem każdego rodzaju ropy, która pasuje nam do składu i stwarza lepsze warunki ekonomiczne. Ropa typu Murban wydobywana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ma niższą zawartość siarki niż rosyjska ropa REBCO. To dla nas istotne pod kątem przerobu, bo struktura uzysków w tym przypadku dobrze wpisuje się we wzrost zapotrzebowania na gotowe produkty naftowe na polskim rynku – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Spółka podkreśla, że ropa typu Murban posiada właściwości, dzięki którym możliwe jest wyprodukowanie relatywnie dużej ilości produktów, takich jak benzyna, nafta i olej napędowy. W październiku do płockiej rafinerii trafiło ok.130 tys. ton surowca z Nigerii. Jak czytamy w komunikacie, Zjednoczone Emiraty Arabskie to kolejny kierunek dostaw z perspektywicznego dla PKN Orlen rejonu Zatoki Perskiej.