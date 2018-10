Rekordowo niski deficyt sektora publicznego

Strukturalny deficyt sektora publicznego w Polsce wyniesie w tym roku ok. 1,25 proc. PKB, zaś deficyt nominalny (headline deficyt) osiągnie rekordowo niski poziom 0,3 proc. PKB - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Spodziewamy się, że deficyt nominalny osiągnie rekordowo niski poziom 0,3 proc. PKB w tym roku, zaś deficyt strukturalny obniży się do ok. 1,25 proc. PKB. Dług publiczny spadnie poniżej 50 proc. PKB - czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce.

Fundusz podkreślił, że polska gospodarka niedawno osiągnęła najwyższy punkt wzrostu.

Po osiągnięciu ponad 5 proc. w I poł. 2018 r. i prawdopodobnie ok. 4,5 proc. w całym roku, wzrost spowolni do wciąż mocnego poziomu 3,5 proc. w 2019 r. - czytamy.

Na początku października br. MFW podwyższy prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,3 pkt do 4,4 proc. oraz o 0,3 pkt do 3,5 proc. na przyszły rok.

Luka popytowa pozostanie pozytywna, ale będzie stopniowo malała. W dłuższej perspektywie, przy potencjalnej produkcji w coraz większym stopniu wstrzymywanej przez braki na rynku pracy, ograniczone inwestycje prywatne i niewielkie wzrostu produkcyjności, wzrost stopniowo spowolni do ok. 2,75 proc. do 2023 r. - czytamy dalej.