Biało-czerwone napędy w Toyotach

W zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu ruszyła produkcja przekładni do napędu hybrydowego 1,8 l, który pojawi się w modelach corolla i C-HR - informuje Puls Biznesu.

Rocznie ma być produkowanych 180 tys. sztuk tego elementu. Inwestycję, o której mowa, Toyota zapowiadała w 2016 r., deklarując wtedy, że wyda 278,6 mln zł na produkcję skrzyń biegów do napędów hybrydowych, a zatrudnienie wzrośnie w Wałbrzychu do końca 2019 r. do 1.552.

Nie jest to jedyne takie przedsięwzięcie Toyoty w Polsce. W kolejnej fabryce – w Jelczu-Laskowicach – uruchomiona zostanie produkcja silników benzynowych TNGA, które to jednostki są wykorzystywane w hybrydach. Za niecały rok zakład będzie wytwarzał silnik o pojemności 2 litrów, a w 2020 r. 1,5 l.

Dzięki temu inwestycje Toyoty w Polsce osiągną wartość 4,5 mld zł i wzrośnie także zatrudnienie do 2.500 pracowników. Więcej na stronach PB