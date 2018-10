Sony liczy na rekordowe zyski

Japoński producent elektroniki użytkowej Sony podniósł prognozy dotyczące zysku operacyjnego za bieżący rok obrachunkowy do rekordowego poziomu 870 mld jenów (7,7 mld dol.) - podała we wtorek agencja Kyodo. Dobry wynik to efekt silnej sprzedaży działów gier i muzyki.

Jak wskazano, jeśli prognoza się potwierdzi, Sony pobije zysk operacyjny za ubiegły rok, który wyniósł 734,8 mld jenów i był najwyższy w historii firmy.

Japoński potentat rynku elektroniki użytkowej i rozrywki podniósł też we wtorek szacunki dotyczące zysku netto za rok obrachunkowy 2018 r. (który kończy się w marcu) do 705 mld jenów z 500 mld, na jakie wskazywały poprzednie prognozy z lipca.

Według agencji rekordowe wyniki są efektem „dobrej dynamiki sprzedaży działów gier i sprzętu muzycznego”.

Zysk netto grupy Sony za pierwsze półrocze zakończone we wrześniu, jak przypomniała agencja, wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 88,7 proc., do 399,4 mld jenów.

Na podst. PAP