Brukseli nie podoba się spółka Thyssena i Taty

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że otwiera dochodzenie ws. planowanego połączenia części grupy przemysłowej ThyssenKrupp z działem produkcji stali indyjskiego konglomeratu przemysłowego Tata.

Bruksela obawia się, że wspólne przedsięwzięcie dwóch korporacji może być szkodliwe z punktu widzenia konkurencyjności i szkodzić europejskim firmom oraz konsumentom.

Stal jest kluczowym składnikiem wielu towarów, których używamy w naszym codziennym życiu. Konkurencyjne ceny stali mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki. Branże zależne od stali zatrudniają ponad 30 mln ludzi w Europie; musimy być w stanie konkurować na rynkach globalnych. Właśnie dlatego dokładnie przeanalizujemy wpływ planowanego połączenia firm Tata Steel i ThyssenKrupp - zapowiedziała unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Wstępne badanie rynku przeprowadzone przez Komisję pokazało, że połączenie części obu przedsiębiorstw może być problematyczne z punktu widzenia określonych segmentów rynku. Chodzi m.in. o to, że oba konglomeraty produkują stal do zastosowań motoryzacyjnych, m.in. blachy ocynkowane, używane do produkcji samochodów i części samochodowych. Tata i ThyssenKrupp wytwarzają też stal powlekaną metalicznie, która służy do produkcji różnych opakowań, takich jak puszki na żywność i aerozole, a także stal elektrotechniczną do produkcji różnorodnych produktów inżynieryjnych, takich jak transformatory.

Na tym etapie Komisja jest zaniepokojona, że w związku z transakcją konsumenci mieliby mniejszy wybór dostawców, jak również narażeni byliby na wyższe ceny - podkreśliła w komunikacie Komisja.

Klientami obu przedsiębiorstw są m.in. firmy europejskie, które mógłby ucierpieć na połączeniu Thyssenkrupp i Tata.

Zamiar fuzji działów hutnictwa stali konkurujących dotąd ze sobą firm ogłoszono jeszcze w 2017 r. Obie korporacje mają wiele zakładów produkcyjnych, szczególnie w Niemczech. Dla grupy ThyssenKrupp fuzja to część planowanej restrukturyzacji - podziału na dwie różne firmy zajmujące się przemysłem i usługami materiałowymi.

Transakcja została notyfikowana Komisji Europejskie 25 września tego roku. Obie firmy odmówiły przedstawienia zobowiązań, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia zgłoszone we wstępnej ocenie przez Komisję. Bruksela ma teraz 90 dnia roboczych, do 19 marca 2019 r. na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Tata Steel Europe to drugi co do wielkości producent stali w Europie. Główne zakłady produkcyjne firmy znajdują się w Wielkiej Brytanii oraz Holandii.

PAP, MS