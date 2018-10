Chmura Krajowa wesprze polską administrację

Dzięki Chmurze Krajowej przetwarzanie danych polskich obywateli i polskich firm będzie odbywało się na terenie kraju i w polskiej jurysdykcji prawnej - podkreślił prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Wyraził też nadzieję, że z tego rozwiązania skorzysta również polska administracja.

PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej, która będzie operatorem krajowej chmury obliczeniowej.

Nowy podmiot zaoferuje usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych. Chmura Krajowa, działając jako platforma technologiczna i prawna, ma stymulować rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwić optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej.

PKO Bank Polski jest liderem technologicznym w sektorze finansowym. Od pewnego czasu uczestniczymy w takiej dużej zmianie technologicznej na świecie, czyli przenoszeniu się usług technologicznych do chmury, w związku z tym jest to dla nas naturalna droga rozwoju- powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Jak zaznaczył, powołanie polskiej chmury obliczeniowej nie będzie służyć wyłącznie bankom i usługom finansowym, ale polskiej gospodarce.

W związku z tym, że doskonale nam się współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju zaproponowaliśmy, aby wykorzystać tę szansę dla Polski i wspólnie powołać polską chmurę, operatora polskiej chmury i to wspólne przedsięwzięcie obliczone jest na to, że w ciągu kilku lat pozyskamy wielu klientów dla tej wspólnej spółki, będziemy na tym dobrze zarabiali - dodał.

Jagiełło podkreślił, że „najważniejsza rzecz jest taka, że przetwarzanie danych, danych osobowych dotyczących polskich obywateli, dotyczących polskich firm będzie robione na terenie kraju i w polskiej jurysdykcji prawnej”. Wyraził też nadzieję, że polska administracja, która przetwarza wiele danych osobowych polskich obywateli, również skorzysta z tego dobrego komercyjnego rozwiązania.

Z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys stwierdził, że Chmura Krajowa to bardzo ważny projekt, który ma przyspieszyć cyfryzację polskiej gospodarki.

Dzisiaj tego typu usługi dostępne są ze strony dużych globalnych firm, ale musimy mieć świadomość, że te dane zwykle znajdują się gdzieś na serwerach za granicą. Poprzez tworzenie polskiej chmury obliczeniowej chcemy ułatwić dostęp do tych usług, do infrastruktury informatycznej sektorowi przedsiębiorstw, głównie małym i średnim firmom, dla których często barierą jest budowa właśnie infrastruktury informatycznej - powiedział.

Borys zaznaczył, że dzięki stworzeniu polskiej lokalnej chmury obliczeniowej usługi informatyczne powinny być tańsze, łatwiej dostępne i przede wszystkim bardziej bezpieczne, ponieważ cała infrastruktura zlokalizowana będzie w Polsce.

Przyznał, że „to jest też bardzo szybko rosnący rynek, w tempie około 30 proc. rocznie w Polsce, na świecie ponad 15 proc., więc zarówno jest to szansa z perspektywy rozwoju nowego sektora i pozostawienia w Polsce jak największej wartości dodanej, z drugiej strony nowy jest ten aspekt bezpieczeństwa, że jednak te nasze dane będą tutaj przechowywane lokalnie w oparciu o infrastrukturę, która ma szansę być też tańsza niż w porównaniu do tej, która jest chociażby w Europie Zachodniej, ponieważ jednak poziom kosztów utrzymania infrastruktury w Polsce powinien być niższy”.

Jak stwierdził prezes PKO BP: „jeżeli chodzi o Polskę i jej uczestnictwo w rozwiązaniach technologicznych, które są umiejscowione w chmurze, to polskie firmy w naturalny sposób, jeżeli są konkurować z innymi firmami w Europie, na świecie, muszą korzystać z tego typu rozwiązań”.

Nowa spółka - jak zapowiedzieli główni udziałowcy - zostanie zarejestrowania w ciągu miesiąca. PFR i PKO BP będą też jej pierwszymi klientami. Do końca 2019 roku ma być gotowy katalog usług, a w 2020 roku nowa spółka ma osiągnąć gotowość operacyjną. Obecnie trwają rozmowy z dostawcami usług cyfrowych, a także z firmami, które dysponują odpowiednią infrastrukturą. Do systemu zostanie też włączone nowe data center PKO BP.

Analitycy rynku szacują, że do 2020 roku wartość usług chmurowych w skali UE przekroczy 40 mld euro. Dostęp do technologii chmurowych umożliwia przedsiębiorcom uruchomienie innowacyjnych usług. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu Chmury Krajowej będą oni czerpać korzyści z synergii umożliwiających optymalizację kosztów IT na poziomie całej gospodarki.

