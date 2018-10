Poziom bezrobocia stabilizuje się

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - nie zmienił się w ujęciu m/m w październiku 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według ekspertów, może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnym poziomie lub jej nieznacznego wzrostu w najbliższych miesiącach.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w październiku br. nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tym samym, nie wzrósł po raz pierwszy od siedmiu miesięcy. Oznaczać to może dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i kontynuację spadku stopy bezrobocia. Tym niemniej, biorąc pod uwagę silne ograniczenia po stronie podażowej - wyrażające się brakiem rąk do pracy oraz coraz wyraźniejsze sygnały nadchodzącego spowolnienia gospodarki - ograniczające popyt na pracę, dalszy spadek bezrobocia może być niewielki - czytamy w raporcie.